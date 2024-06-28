Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о своем новом увлечении

Известный телеведущий и журналист Дмитрий Дибров поделился деталями своего отпуска. Как сообщает издание «Московский Комсомолец», в ближайшее время он планирует отправиться в круиз по Дону вместе с семьей, но пока отдыхает в своем подмосковном доме.