Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о своем новом увлечении

Известный телеведущий и журналист Дмитрий Дибров поделился деталями своего отпуска. Как сообщает издание «Московский Комсомолец», в ближайшее время он планирует отправиться в круиз по Дону вместе с семьей, но пока отдыхает в своем подмосковном доме.
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