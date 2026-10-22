В 2014-м лейтенант Евгений Аверьянов из «Мажора» сделал Александра Обласова узнаваемым. А за месяц до утверждения на эту роль актер сдал экзамены на водителя погрузчика — тогда ему казалось, что жизнь пойдет совсем по другому маршруту.
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