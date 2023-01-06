Синнер, вероятно, снова получил травму

15-я ракетка мира Янник Синнер в четвертьфинале в Аделаиде уступил Себастьяну Корде – 5:7, 1:6. В первом сете итальянец не реализовал три сетбола на приеме при счете 5:4.
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