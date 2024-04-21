«Это я идиот? Да к черту его!» Даниэль Риккардо жестко раскритиковал Стролла

«Это я идиот? Да к черту его!» Даниэль Риккардо жестко раскритиковал СтроллаGetty Images / Red Bull Content PoolПилот RB Даниэль Риккардо остался крайне недоволен поведением Лэнса Стролла после аварии на Гран При Китая.
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