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Ядерное оружие России в космосе угрожает жизни США и Европы: в Британии пугают народ войны

Ядерное оружие России в космосе угрожает жизни США и Европы: в Британии пугают народ войны

«Ядерное оружие России в космосе угрожает жизни в Америке и Европе, поскольку Путин и Китай «разрабатывают оружие для нападения на объекты США в космосе»: В Британии пугают публику ядерной войны в космосе — она может вырубить интернет, телевышки и GPS-сигнал во всем мире.

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