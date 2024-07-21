Ядерное оружие России в космосе угрожает жизни США и Европы: в Британии пугают народ войны

«Ядерное оружие России в космосе угрожает жизни в Америке и Европе, поскольку Путин и Китай «разрабатывают оружие для нападения на объекты США в космосе»: В Британии пугают публику ядерной войны в космосе — она может вырубить интернет, телевышки и GPS-сигнал во всем мире.
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