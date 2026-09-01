В Новом Уренгое праздник в честь Дня знаний отменили из-за штормового ветра

В Новом Уренгое во вторник, 1 сентября, были вынуждены отменить праздник в честь Дня знаний. Причиной стала непогода, объяснили в городском департаменте образования.
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