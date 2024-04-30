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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Отечественная ролевая игра “Смута” получает патч 1.0.4 со множеством исправле...

Отечественная ролевая игра “Смута” получает патч 1.0.4 со множеством исправле...

Отечественная ролевая игра “Смута” получает патч 1.0.4 со множеством исправлений и оптимизациейМосковская студия Cyberia Nova продолжает работать над патчами для ролевой игры “Смута”, которая вышла в релиз с неприятными ошибками.

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