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Царьград

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Собянин: Москва продолжит повышать доверие жителей к городскому транспорту

Собянин: Москва продолжит повышать доверие жителей к городскому транспорту

Передвигаться по столице станет ещё комфортней: Единый диспетчерский центр "Московский транспорт" на треть повысил эффективность работы специалистов.

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