Массовая драка в Балашихе - досталось и полиции: "Южане" устанавливают свои порядки

ВЛ

Владимир Лосев

1. Лишить гражданства нарушителей. 2. Сорвать погоны с тех кто им выдал паспорта. 3. Всех нарушителей со всеми домочадцами депортировать. 4. Запретить, на десять лет минимум!, предоставление гражданства и приезд семей мигрантам. 5. Гражданство предоставлять только за особые заслуги после 10 лет безупречной жизни в России.