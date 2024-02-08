Полиции пришлось усмирять "южан", которые портят жизнь соседям и никак не хотят подчиняться законам России.
Массовая драка в Балашихе - досталось и полиции: "Южане" устанавливают свои порядки
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
За всё заплачено.
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11 час.
ВЛ
Владимир Лосев
1. Лишить гражданства нарушителей. 2. Сорвать погоны с тех кто им выдал паспорта. 3. Всех нарушителей со всеми домочадцами депортировать. 4. Запретить, на десять лет минимум!, предоставление гражданства и приезд семей мигрантам. 5. Гражданство предоставлять только за особые заслуги после 10 лет безупречной жизни в России.
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8 час.
Николай _
Всех черножопых выпороть и отправить в кишлаке ослов ебать.
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8 час.
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