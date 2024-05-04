Комментатор Журавель Журавель призвал "Спартак" уволить Слишковича

Спортивный комментатор Тимур Журавель на своей странице в социальной сети объяснил, почему не видит исполняющего обязанности главного тренера московского "Спартака" Владимира Слишковича полноценным наставником для красно-белых.
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