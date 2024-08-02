Во Владивостоке задержали главного инженера водного комплекса «Акватория»

Следственный комитет Приморского края 2 августа сообщил о задержании главного инженера водно-развлекательного комплекса «Акватория», где накануне обрушилось 100 квадратных метров элементов потолка и упали на отдыхающих .
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