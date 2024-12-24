«Цирк уродов» и «шабаш» убежантов: как окрестили очередное появление убежантов в соцсетях Ольга БезродняяВ социальных сетях разгорелись споры вокруг «новогоднего огонька», в котором приняли участие уехавшие из России артисты: многие пользователи критикуют их за участие в шоу, называя его «цирком уродов», и обсуждают, стоит ли таким знаменитостям снова выходить на российскую сцену.