Госдума разрабатывает законопроект об обязательной лицензии для владельцев собак опасных пород

Группа депутатов, представляющих ЛДПР в Государственной Думе, разработала новый законопроект, который предлагает владельцам собак опасных пород получать специальную лицензию на их содержание и запрещает физическим лицам разводить таких собак, об этом сообщает РИА Новости.
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