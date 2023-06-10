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Госдума разрабатывает законопроект об обязательной лицензии для владельцев собак опасных пород

Госдума разрабатывает законопроект об обязательной лицензии для владельцев собак опасных пород

Группа депутатов, представляющих ЛДПР в Государственной Думе, разработала новый законопроект, который предлагает владельцам собак опасных пород получать специальную лицензию на их содержание и запрещает физическим лицам разводить таких собак, об этом сообщает РИА Новости.

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