Туристическая инфраструктура: увеличенные субсидии, цифровые инструменты, зеленый стандарт — новинки сезона

С этого года объем единой «туристической» субсидии увеличен почти в 1,5 раза, а заявка на принятие стандарта по устойчивому туризму уже включена в план национальной стандартизацииИндустрия внутреннего туризма продолжает набирать обороты.
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