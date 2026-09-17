В Казахстане проводят проверку после видео гражданки России о краже денег в самолёте

Женщина утверждает, что принадлежавшие ей доллары подменили в ручной клади на валюту Малави. При этом официального заявления от неё не поступало.
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