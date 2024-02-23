Как справиться с надоедливым другом вашего ребёнка

Эти ранние дружеские связи играют важную роль в обучении, даже если поведение этого ребёнка вызывает вас раздражениеВозможно, они забывают снимать обувь при входе в ваш дом или никогда не используют слова «пожалуйста» или «спасибо».
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