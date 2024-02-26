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"Мы победим и заставим запад ответить за всё перед нашим народом". Небензя в зале ООН

"Мы победим и заставим запад ответить за всё перед нашим народом". Небензя в зале ООН

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  23 февраля в ООН прошло заседание по Шумерии.

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Комментарии
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Юрий анин
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16 час.
m
mike
Хорошо об этом сказал Сергей Климкович: &quot;Бойтесь разбудить Русского! Вы не знаете, чем кончится для вас его пробуждение. Вы можете втоптать его в грязь, смешать с дерьмом, насмехаться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, что вы победили Русского, уничтожили, ошельмовали на веки вечные, стёрли в порошок — вдруг произойдёт что-то необыкновенное, удивительное для вас. Он придёт к вам в дом. Устало опустится на стул, положит на колени автомат и посмотрит в глаза. Он будет вонять порохом, кровью, смертью, и это будет в вашем доме. Русский задаст вам лишь один вопрос: «В чём сила, брат?». Именно в этот момент вы 1000 раз пожалеете, что вы не брат Русскому. Потому что брата он простит, а врага — никогда. Французы помнят. Немцы знают. Русский живёт справедливостью. Западный обыватель — лживыми брифингами и лукавыми пресс-конференциями. Пока жива в его сердце справедливость, Русский поднимется из грязи, из мрака, из ада. И вы ничего с этим поделать не сможете. Потому что сами русские ничего не могут с этим поделать уже не одну тысячу лет.&quot;
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16 час.
Виктор Шилин
Хорошо сказал. Почаще бы тыкать их носом в ихнее же гавно.
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13 час.

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