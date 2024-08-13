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Царьград

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Отказ Нетребко поддержать Родину обернулся для певицы карьерным крахом и разводом. Всплыла даже тема наркотиков

Отказ Нетребко поддержать Родину обернулся для певицы карьерным крахом и разводом. Всплыла даже тема наркотиков

Отказ знаменитой оперной певицы Анны Нетребко поддержать Родину после начала СВО обернулся для певицы карьерным крахом и разводом.

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