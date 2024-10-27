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Экономист рассказал о ситуации с расчетами между Россией и Китаем

Экономист рассказал о ситуации с расчетами между Россией и Китаем

Ситуация с трансграничными платежами между Россией и Китаем постепенно налаживается. Бизнес всегда найдет решение, рассказал РИА Новости руководитель центра поддержки экспорта Тверской области Павел Волков.

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