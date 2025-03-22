Наземные роботы-камикадзе разносят блиндажи врага в Харьковской области (ВИДЕО)

Наземные роботы-камикадзе разносят блиндажи врага в Харьковской области. Робот закатывается внутрь укрепления противника и производит подрыв установленных на нем мин ТМ-62, уничтожая всех находящихся внутри боевиков.
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