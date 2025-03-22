Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 514 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Русанов
    Одесса - Россия!На Западе обратил...
  • чак
    Хохлов накачивали бендеровщиной 30 лет. Вот получили результат. В России через 20 лет заполонят чурки-бабы-родилки вс...Украинцы до сих п...
  • чак
    ОДЕССА - РУССКИЙ город.На Западе обратил...

Наземные роботы-камикадзе разносят блиндажи врага в Харьковской области (ВИДЕО)

Наземные роботы-камикадзе разносят блиндажи врага в Харьковской области (ВИДЕО)

Наземные роботы-камикадзе разносят блиндажи врага в Харьковской области. Робот закатывается внутрь укрепления противника и производит подрыв установленных на нем мин ТМ-62, уничтожая всех находящихся внутри боевиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх