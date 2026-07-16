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stroimdom21

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Июльский уход за огурцами: мои секреты долгого и щедрого плодоношения

Июльский уход за огурцами: мои секреты долгого и щедрого плодоношения

Середина лета — время, когда огуречная грядка превращается в настоящий конвейер. Каждый день я снимаю новые зеленцы, а растения одновременно и цветут, и закладывают будущий урожай, и наливают уже висящие плоды.

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