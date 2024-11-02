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Эксперт Роскачества Вяльшина: для максимальной выгоды нужны счета в разных банках

Эксперт Роскачества Вяльшина: для максимальной выгоды нужны счета в разных банках

Сегодня в России ставки по накопительным счетам превышают 20% годовых. Для извлечения максимальной выгоды нужно иметь счета в разных банках, так как со временем выгодные предложения перестают действовать и ставка снижается до базовой, рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с RT.

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