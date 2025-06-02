В Республике Коми полицейские и общественники поздравили участников конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»

В преддверии Дня защиты детей в ОМВД России «Воркутинский» состоялось торжественное награждение победительницы и участников регионального этапа Всероссийского творческого конкурса «Полицейский Дядя Стёпа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии