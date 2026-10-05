Золото под обтекателем: появилось фото спутников Northrop Grumman перед запуском Falcon 9

Это новая партия аппаратов, построенных Northrop Grumman SpaceX перед стартом показала полезную нагрузку четвёртой миссии Tranche 1 агентства космического развития (SDA).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым