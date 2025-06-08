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Петербургский дневник

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Петербуржцы стали чаще отдыхать в Китае

Петербуржцы стали чаще отдыхать в Китае

Из Северной столицы до Поднебесной можно добраться прямыми рейсами Спрос на поездки в КНР с вылетом из Петербурга и заездами в летний период оказался в 17 раз выше, чем в аналогичный диапазон дат годом ранее.

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