Петербуржцы стали чаще отдыхать в Китае

Из Северной столицы до Поднебесной можно добраться прямыми рейсами Спрос на поездки в КНР с вылетом из Петербурга и заездами в летний период оказался в 17 раз выше, чем в аналогичный диапазон дат годом ранее.
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