Соликамец получил 3 года строгого режима за кражу подушек с дачи

Соликамский городской суд приговорил 38-летнего ранее судимого местного жителя к трем годам колонии строгого режима за незаконное проникновение в чужой садовый дом и кражу постельных принадлежностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Прибалтов "попрос...
- «Калашников» пост...
- A "Главный козырь" ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым