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Маркетинговый абсурд: 15 примеров деления вещей на «мужские» и «женские»

Маркетинговый абсурд: 15 примеров деления вещей на «мужские» и «женские»

В мире маркетинга разделение товаров на мужские и женские порой доходит до полного абсурда. Если в случае с одеждой это ещё как-то оправдано, то некоторые попытки производителей категоризировать вещи вызывают только недоумение.

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