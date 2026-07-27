Маркетинговый абсурд: 15 примеров деления вещей на «мужские» и «женские»

В мире маркетинга разделение товаров на мужские и женские порой доходит до полного абсурда. Если в случае с одеждой это ещё как-то оправдано, то некоторые попытки производителей категоризировать вещи вызывают только недоумение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии