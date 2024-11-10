Воспитанник Академии «Зенита» стал чемпионом Казахстанской премьер-лиги

В составе алматинской команды «Кайрат» Футболист Дмитрий Сергеев, воспитанник «Газпром»-Академии ФК «Зенит» в феврале 2023 года перешел в «Кайрат» и сразу начал показывать отличные результаты, рассказали в пресс-службе Детско-юношеской футбольной Академии.
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