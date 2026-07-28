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Наш потерянный мир

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Гимнасты из РФ смогут выступать под национальным флагом на европейских турнирах

Гимнасты из РФ смогут выступать под национальным флагом на европейских турнирах

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) приняла решение разрешить российским спортсменам выступать на своих соревнованиях под государственным флагом и с исполнением национального гимна.

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