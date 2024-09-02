«Ансат» получил новые российские двигатели и избавился от «импортного проклятья»

Игорь Василевский

Авиационные моторы, увы, головная боль не одного поколения авиастроителей... Они квинтэссенция всего машиностроения, вбирающие последние достижения всей современной науки и техники. Авиадвигателестроением могут похвастаться 5-6 стран в мире. Даже у, якобы, всесильного Китая ресурс самолетов по двигателю может ограничиваться 100-150часами налета. Нашей стране всегда не хватало ресурсов для развития этого направления. И по деньгам, и по материалам, и по станочному парку и по кадрам. И, к сожалению, не хватает и сейчас. После 25 лет застоя по вине эльцынских организаторов промышленности и авиастроения. Очень уж это трудо и финансово затратное дело... Особенно - догонять. Благо, много молодых мозгов-проектантов в авиацию приходит... И программы появились специализированные для расчётов на основе новых достижений в материаловедении, термодинамике. Очень хочется дождаться тех времен, когда авиаконструктор будет свободен в выборе мотора для летательного аппарата.