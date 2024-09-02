Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Ансат» получил новые российские двигатели и избавился от «импортного проклятья»

«Ансат» получил новые российские двигатели и избавился от «импортного проклятья»

  Российский модернизированный вертолёт «Ансат» получил новейшие двигатели ВК-650В и избавился от «импортного проклятья».

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Комментарии
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Юрий Дмитриев
А как с материальной благодарностью?
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1 д.
Игорь Василевский
Авиационные моторы, увы, головная боль не одного поколения авиастроителей... Они квинтэссенция всего машиностроения, вбирающие последние достижения всей современной науки и техники. Авиадвигателестроением могут похвастаться 5-6 стран в мире. Даже у, якобы, всесильного Китая ресурс самолетов по двигателю может ограничиваться 100-150часами налета. Нашей стране всегда не хватало ресурсов для развития этого направления. И по деньгам, и по материалам, и по станочному парку и по кадрам. И, к сожалению, не хватает и сейчас. После 25 лет застоя по вине эльцынских организаторов промышленности и авиастроения. Очень уж это трудо и финансово затратное дело... Особенно - догонять.  Благо, много молодых мозгов-проектантов в авиацию приходит... И программы появились специализированные для расчётов на основе новых достижений в материаловедении, термодинамике. Очень хочется дождаться тех времен, когда авиаконструктор будет свободен в выборе мотора для летательного аппарата.
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12 час.
Людмила Фирстова
Игорь Василевский, к чему это словоблудие? В статье конкретно написано, что уже есть моторы
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2 час.

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