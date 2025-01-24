«С лицом недовольной жены»: Рианна снялась в пикантной фотосессии в чулках

Рианна снялась в белье для своего бренда Исполнительница позирует на фоне цветов 36-летняя певица и дизайнер Рианна вновь привлекла внимание публики, снявшись в рекламной кампании своего бренда белья Savage X Fenty.
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