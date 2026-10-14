Родионенко: пересматривать отказ в выдаче виз российским гимнасткам не будут

Заслуженный тренер СССР и России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что решение Нидерландов по невыдаче виз ведущим российским гимнастам для участия в чемпионате мира является окончательным.
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