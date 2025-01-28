Кайтаваз: «Язучылар әсәрләрен бихисап премия ияләре булу өчен генә язалармы әллә?»

Филология фәннәре кандидаты Лилия ГАЛИТЗУЛЛИНА (Чаллы) «Интеттат»та басылган «Язучылар Тукай премиясенә 7 әдипне тәкъдим итә: «Берәү дә юк дисәк, нишләрсең?», «Язучылар премия бүлә: «Фәлән хөрмәтенә кул күтәрүне сорыйм.
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