Дело о теракте возбудили после гибели жителя села Погребки при атаке дрона ВСУ

РИА Новости/Константин Михальчевский Уголовное дело о теракте возбудили после гибели мирного жителя села Погребки в Курской области при ударе украинского беспилотника, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
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