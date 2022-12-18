Только настоящий меломан сможет ответить на 10 из 10 - ТЕСТ про хиты 2000-х

Песни 2000-х отлично заряжали своей энергией, всегда удивляли оригинальностью, заставляли пританцовывать, а иногда и грустить, плакать или негодовать.
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