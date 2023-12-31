Неспешный разговор
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Неспешный разговор

21 031 подписчик

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Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Это у тебя в хохляндии пенсии нищенские, как и мозгиНа злобу дня.
  • lidatima46 Тимощук
    Народ  вроде  вселенский  крик  раздается  по России   пенсии   нищенские    и  вдруг  на  Новый год   бабули  затова...На злобу дня.
  • Игорь Прийма
    Аж дух захватывает !!! Огромное спасибо нашим дорогим военным ! С Новым, надеюсь --- ПОБЕДНЫМ, годом родные наши бойц...Military Watch Ma...

Реплика о геополитических итогах уходящего года...

Реплика о геополитических итогах уходящего года...

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