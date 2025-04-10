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Ликсутов: поезда «Москва-2026» запустят в тестовом режиме уже в 2025 году

Ликсутов: поезда «Москва-2026» запустят в тестовом режиме уже в 2025 году

Поезда «Москва-2026» в столичном метрополитене запустят в тестовом режиме уже в этом году. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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