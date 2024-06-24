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LEON Вторая лига Б. «Легион-Динамо» – «Форте», «Зенит-2» сыграет с «Тверью», «Спартак-2» против «Звезды»

«Зенит-2» сыграет с «Тверью», «Спартак-2» принимает «Звезду» из Санкт-Петербурга. Матч «Севастополь» – «Астрахань» перенесен.

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