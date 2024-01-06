Подмосковные спасатели разобрали стену дома, чтобы вытащить кошку

В одном из домов во Фрязине кошка провалилась в вентиляционную шахту. Чтобы спасти животное, работники подмосковной пожарно-спасательной части разобрали стену здания, сообщил Telegram-канал «Мособлпожспаса».
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