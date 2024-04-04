Журналист Такер Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал многочисленные просьбы об интервью

Офис президента Украины не ответил на запросы о проведении встречи с американским журналистом.Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский оставил без ответа его многочисленные просьбы о проведении интервью.
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