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Царьград

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Журналист Такер Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал многочисленные просьбы об интервью

Журналист Такер Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал многочисленные просьбы об интервью

Офис президента Украины не ответил на запросы о проведении встречи с американским журналистом.Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский оставил без ответа его многочисленные просьбы о проведении интервью.

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