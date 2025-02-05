В Госдуме предложили ограничить продажу эзотерических товаров детям

Подобная продукция угрожает психическому здоровью граждан Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов от партии ЛДПР направил обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением ограничить продажу эзотерических товаров детям до 18 лет.
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