Спорт Уик-Энд

7 подписчиков

РПЛ: деньги на бочку! А вопрос об увеличении числа легионеров отложен до светлого будущего

РПЛ: деньги на бочку! А вопрос об увеличении числа легионеров отложен до светлого будущего

Клубы Российской премьер-лиги пытаются разобраться в ситуации, которая сложилась после введения очередной порции санкций со стороны Запада в отношении России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх