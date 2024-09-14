Ассоциация футболистов Кипра требует поделиться доходами от букмекерских компаний

Ассоциация футболистов Кипра требует поделиться доходом букмекеров. Председатель Ассоциации футболистов Кипра (ПАСП) Спирос Неофитидис заявил, что организация должна получать долю налоговых доходов, которые поступают от букмекерских компаний.
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