РУСАДА доверяет британцу Артуру, представляющего интересы Валиевой в CAS

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что организация доверяет британскому юристу Грэму Артуру, который представляет интересы фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS), передает "Спорт-Экспресс".
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