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Заммер о «Ман Сити» после 7:0 с «Лейпцигом»: «Вышел на уровень мирового класса в полной мере: высокое мастерство, скорость и атлетизм»

Заммер о «Ман Сити» после 7:0 с «Лейпцигом»: «Вышел на уровень мирового класса в полной мере: высокое мастерство, скорость и атлетизм»

Маттиас Заммер оценил выход «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала «горожане» разгромили «РБ Лейпциг» (7:0, первая игра – 1:1).

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