Входную дверь в многоэтажке Петрозаводска подожгли неизвестные

Правоохранители разбираются с умышленным поджогом Вчера поздним вечером в 22 часа 14 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Герцена.
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