В Шушарах в семье мигрантов внезапно умерла годовалая девочка

В Пушкинском районе Петербурга по неизвестным причинам в семье мигрантов умерла маленькая девочка. Прибыв в связи с кончиной малышки, полицейские выяснили, что родители нарушили миграционное законодательство.
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