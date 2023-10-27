Экипажам космических станций обновят систему видеосвязи

Компании «Ростех» и «Роскосмос» обновят средства видеосвязи экипажей космических кораблей и Международной космической станции, подготовка соответствующих деталей уже началась, сообщила пресс-служба “Ростеха”.
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