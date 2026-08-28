В Ростовской области ввели режим ЧС из-за нарушения работы портов и судоходства

В Ростовской области ввели Рситуацииежим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера в связи с прекращением работы портов и нарушением морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии