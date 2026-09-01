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Газета.ру

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Синоптик Ильин: проливные дожди не ожидаются в Москве до 4 сентября

Синоптик Ильин: проливные дожди не ожидаются в Москве до 4 сентября

До конца первой рабочей сентябрьской недели в Москве не ожидаются грозы и проливные дожди. Об этом «Москве 24» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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